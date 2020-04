BBB20: Rafa Kalimann defende Paula do BBB19 e é cancelada na internet

Rafa Kalimann se queimou com muitos internautas e telespectadores do BBB20 na madrugada de domingo (19), após defender as atitudes e falas de Paula von Sperling no BBB19. A vencedora da edição passada deu demonstrações de racismo e intolerância religiosa quando participou do programa, mas Rafa argumentou que ela teve tais atitudes porque vinha de uma cidade pequena e não tinha tanta informação.

Na madrugada, os participantes ficaram reunidos na sala do reality, conversando. Eles lembraram de Paula e das coisas que ela falou na edição passada, como tentar explicar o que era “humor negro”, dizer que tinha “cabelo ruim”, que sentia medo de Rodrigo por ele ter contato “com essa coisa de Oxum” e que seu Deus era mais forte.

Para Babu Santana, pessoas adultas devem saber bem o que falam e as implicações que suas opiniões podem ter na sociedade, mas Rafa discordou: “A menina é lá do interior, é outra cultura. Ela mora numa cidade desse tamanho. Ela era muito avoada, não fazia na maldade, na malandragem. Ela fazia pergunta de vergonha alheia, tinha menos informação do que a gente tem”.

O ator tentou mostrar à sister um outro lado, no sentido de que as pessoas devem buscar evoluir. “Eu tenho 40 anos de idade. É muito fácil eu chegar e viver nos conceitos da minha formação. [Mas] Eu tenho que estar no meu tempo”, disse ele.

Thelma Assis também deu seu ponto de vista: “Ela [Paula] é uma advogada, ela tem que saber o que ela fala. É o mínimo de bom senso que a pessoa tem que ter num programa de TV”.

Rafa rebateu que, em sua pequena cidade natal, também deve haver vários advogados que falariam coisas equivocadas sem maldade, mas por estarem inseridos numa cultura que reproduz preconceitos. Ela ainda ponderou que sabe que pode ser crucificada por sua falta de informação, mas que Paula tinha ainda menos conhecimento, e os colegas da edição passada não tinham paciência para ensiná-la.

“Na verdade tinham. Na verdade, foi uma coisa bem polarizada, tinha o Rodrigo [França] e a Gabi [Hebling], que eram militantes do movimento negro”, lembrou Thelma. Babu ainda disse que, se Rafa visse depoimentos de Paula após o fim do contrato com a Globo, entenderia que as opiniões dela são independentes do lugar de onde ela vem.

“A pessoa que é desinformada mas é liberta de achar que não falaria e não normatizaria [preconceitos]”, afirmou Babu, que ainda lembrou que Paula não pediu desculpas por suas falas.

Manu Gavassi argumentou que hoje as pessoas têm fácil acesso a informação no celular, mas nem sempre têm interesse em se atualizarem. Rafa manteve sua postura.

“Não estou justificando os erros dela, passando a mão nem nada do tipo, só tentando entender os lados disso tudo. Ela é de uma cidade pequena como a minha, a gente cresce num lugar no interior que tem muitas pessoas que são excelentes profissionais e que falam asneiras”, falou.

Na discussão, Babu Santana ressaltou: “Tem coisas que não devemos tolerar, como intolerância religiosa, homofobia”. Ao final desse assunto, a influenciadora afirmou que não estava concordando com os erros de Paula ou passando a mão na cabeça dela, “longe disso”.

“É só tentar entender qual é o outro lado disso tudo pra a gente não criar expectativa em cima da vida de outras pessoas, que também estão aprendendo, assim como nós todos os dias. A gente tem que também ter tolência pra saber que o outro tem seu tempo de aprender, situações diferentes. Espero que ela tenha aprendido com o que aconteceu aqui dentro, tenha amadurecido”, concluiu a influenciadora.

Eles não chegaram a um consenso na casa, mas nas redes sociais Rafa saiu perdendo. Muitas pessoas demonstraram decepção com as opiniões dela, e a participante foi “cancelada” por parte dos fãs do programa. Houve também quem defendesse Rafa, dizendo que ela só estava mostrando uma perspectiva.

O perfil oficial de Rafa Kalimann se posicionou sobre a polêmica. “Antes de cortar falas, pegar algumas partes e tentarem “cancelar” a Rafa, essa foi a explicação dela diante de tudo que foi questionado e discutido nessa madrugada”, disse o post no Twitter, seguido por um trecho da conversa em que Rafa diz que não concorda com os erros de Paula.

FONTE: UOL

Comentarios