BBB 23: Cezar Black pode ser demitido por abandono de emprego

O participante do Big Brother Brasil 23, Cezar Black, está envolvido em uma polêmica fora da casa mais vigiada do Brasil. De acordo com informações, o enfermeiro que trabalha no Hospital Universitário de Brasília (HUB/Ebserh) está sendo investigado por abandono de emprego, após se afastar do cargo desde o início do reality show, em fevereiro deste ano.

O HUB/Ebserh, em nota, afirmou que está apurando as faltas injustificadas de Cezar Black, mas esclareceu que não houve denúncia, e sim o início de um processo administrativo previsto nestes casos. Segundo o hospital, o participante tirou férias em janeiro e, em fevereiro, usou abonos e banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geraram desconto em sua folha de pagamento. Já em março, ele acumulou apenas faltas injustificadas, o que levou ao início do processo administrativo.

É importante destacar que o participante tem direito à defesa e, por isso, o processo administrativo irá apurar os fatos para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Além disso, Cezar Black não é apenas enfermeiro do HUB/Ebserh, mas também atua na UTI adulto e neonatal do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde recebe um salário bruto de R$ 6,7 mil.

Sobre o cargo no HRT, a Secretaria de Saúde esclareceu que o servidor está sujeito ao que está disposto na Lei 840/2011, que é o Regime Jurídico dos servidores civis do Distrito Federal. De acordo com a lei, faltas injustificadas ao serviço durante 30 dias consecutivos configuram abandono de cargo. No entanto, a pasta não respondeu se já foi aberto processo administrativo contra o participante.

Em resumo, o participante do BBB 23, Cezar Black, está sendo investigado por abandono de emprego no Hospital Universitário de Brasília (HUB/Ebserh) e aguarda o processo administrativo para se defender. O caso também envolve o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde o participante atua como enfermeiro e está sujeito às leis que regem os servidores civis do Distrito Federal.