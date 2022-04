BBB 22: Quem levará hoje o prêmio de R$ 1,5 milhão? Confira

RIO DE JANEIRO, RJ (PUREPEOPLE) — A final do ‘BBB 22’ acontece nesta terça (26) e o resultado já parece estar começando a se formar. Arthur Aguiar e Paulo André, que estavam na disputa para ver quem recebia maior apoio, agora aumentaram a distância no número de votos. Veja!

No “BBB 22”, a final do programa, marcada para esta terça (26) com shows de ex-brothers, pode surpreender o público por causa do número de votos recebidos por Arthur Aguiar, ator que aparece na frente nas enquetes sobre a disputa na enquete Uol.

Arthur, que inclusive discutiu com Paulo André recentemente, aumentou a diferença para PA – atleta que deve terminar o reality em segundo, apesar do apoio de famosos do mundo do esporte.

Até a manhã desta terça, o ator reunia 65,81% dos votos, enquanto o velocista tinha 29,89%. Já Douglas Silva, que é apoiado por parte da classe de artistas, estava na lanterna com apenas 4,29% dos votos. As informações são do portal “Uol”, que reuniu 325.250 votos até às 7h00.

ATUALIZAÇÃO DA ENQUETE (15h):

Arthur Aguiar perdeu votos para Paulo André. No início da tarde desta terça-feira (26), o ator aparece com 59,52%, PA com 36% e DG se mantém na terceira posição com 4,48%. Foram contabilizados no total 398.152 votos.

‘BBB 22’: Douglas Silva é apoiado por ex-BBBs

Enquanto Paulo André ganhava torcida de Pedro Scooby, Neymar e até Gabriel Medina, que teria ficado com Jade Picon – a influencer se envolveu com PA no “Big Brother”- Douglas Silva era apoiado principalmente por ex-BBBs. O ator foi exaltado por Babu Santana, artista que ficou em quarto lugar no “BBB 20”, e até Elana, ex-BBB 19 que participou de “No Limite”.

Famosos têm se dividido ao declarar torcidas para um dos três finalistas. O número de pessoas, incluindo principalmente anônimos, que estão torcendo por Arthur Aguiar, no entanto, ainda parece maior.

O ator chegou a ganhar o apelido de “pão”, enquanto seu fã-clube se autodenominou “padaria”. O brother não tem conhecimento do meme, embora isso deva terminar logo após a final.