BBB 22: Natália é submetida a exames após suspeita de gravidez

Confinada no “BBB 22”, Natália deixou fãs preocupados ao reclamar de enjoos após ter movimentado o edredom algumas vezes com Eliezer. Apesar do casal ter usado camisinha, as especulações de uma possível gravidez aumentaram após o colunista Felipeh Campos, do “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, afirmar que a sister teria feito um teste de gravidez nesta quarta-feira (2).

Segundo o jornalista, a produção do reality show teria acionado a equipe médica para coletar o sangue de Natália e realizar um teste rápido de gravidez. “Há cinco dias ela está enjoando e, segundo a contagem feita pelos médicos, desde quando ela se relacionou com o Eliezer, pode realmente ter acontecido alguma coisa. Caso o exame dê positivo, será a primeira história de gravidez dentro de um reality show”, afirmou Felipeh durante o programa.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ O Dia