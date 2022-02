BBB 22: Maria reagiu mal à expulsão e foi retirada por seguranças, segundo apresentadora

Segundo informações dadas pela apresentadora Sonia Abrão, do programa A Tarde é Sua, da Rede TV, a expulsão de Maria foi mal recebida pela ex-participante. De acordo com equipe da apresentadora, Maria se revoltou com a decisão e discutiu com a produção. “Como vocês vão me expulsar por uma pessoa que não vale nada?”, teria questionado a atriz ainda no confessionário.

Segundo o programa, a situação escalou e aconteceram ofensas, palavrões e bate-boca com a direção do reality. Ela teria dito que iria voltar para o programa e ninguém iria tirá-la. Então ela teria sido retirada por seguranças da emissora.