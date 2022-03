BBB 22: Governo suspende ‘bolsa atleta’ de Paulo André

O governo federal suspendeu nesta quarta-feira (23/3) a Bolsa Atleta de R$ 1.850 paga ao velocista Paulo André, por participar do Big Brother Brasil 22 e ter interrompido seus treinos.

“A Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania já emitiu parecer sobre a participação de Paulo André Camilo de Oliveira no Big Brother Brasil, da TV Globo. A pasta encaminhou notificação para o atleta e aguarda a manifestação dele para dar andamento ao processo. Cabe informar que o pagamento foi suspenso preventivamente, já que a lei que disciplina o Programa Bolsa Atleta exige a continuidade dos treinos durante todo o período de recebimento do benefício”, disse a secretaria, em nota enviada ao “UOL”.

Paulo André está afastado dos treinos há mais de dois meses devido ao BBB. Ele conseguiu a bolsa de R$ 1.850 por ter sido medalhista de prata dos 100m nos Jogos Pan-Americanos de 2019.

A assessoria de Paulo André ainda não se pronunciou. O caso veio à tona nos últimos dias após um repórter da “Veja” perguntar sobre o tema ao ministro João Roma.

*Com informações do Estado de Minas