BBB 22: Enquete surpreende com indecisão no 14º paredão

RIO DE JANEIRO, RJ (NOTÍCIAS DA TV) — A votação do 14º paredão do BBB 22 aponta indecisão do público sobre qual participante deixará a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão no domingo (16). Jessilane Alves, Eliezer Netto, Arthur Aguiar e Douglas Silva estão na zona de risco no reality show da Globo.

A parcial do questionário do Notícias da TV aponta a professora de Biologia como a próxima eliminada com 59,08% dos votos, enquanto o ator de Cidade de Deus (2002) tem 17,95% de rejeição. O ex-Malhação aparece na terceira posição, com 12,02%. O empresário está em último, com 10,94%. Mais de 533 mil votos foram registrados até a publicação deste texto.

A enquete do UOL, que tem mais de 2 milhões de votos, apresenta resultado mais acirrado. Jessilane acumula 40,51% de rejeição, e Douglas vem na sequência com 36,97%. Arthur tem 20,16% de rejeição, e Eliezer corre menos risco com apenas 2,36%.

A baiana e o designer foram indicados para a berlinda pelo líder Gustavo Marsengo. O ex-Rebelde e DG empataram nos votos da casa, e o investidor optou por colocar o marido de Maíra Cardi na zona de risco. Arthur teve direito ao contragolpe e puxou o carioca para a votação popular.

As pesquisas não têm resultado científico, apenas retratam uma tendência de parte dos telespectadores do Big Brother Brasil 22. O resultado oficial é o obtido pelos votos no site da Globo e será conhecido ao vivo nesta noite.

Final do BBB 22

A Globo marcou a final da 22ª edição do Big Brother Brasil para 26 de abril, uma terça-feira. Após a eliminação do 14º paredão, outros seis participantes ficarão no jogo. A emissora terá que eliminar mais três pessoas antes de definir quem serão os finalistas.