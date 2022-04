BBB 22: Arthur volta vestido de coelho da Páscoa

Após ser escolhido pelo público para participar da dinâmica do Paredão Falso e entrar no Quarto Secreto do BBB22, Arthur Aguiar voltou para a casa nesta quinta-feira (7/4) vestido de coelho com ovos de Páscoa na mão e surpreendeu os brothers.

Chegando na casa, os confinados correram atrás do coelho. “Que lindo!”, disse Natália. “É o Arthur”, apontou Douglas Silva. Ele entregou os ovos de Páscoa e os brothers agradeceram.

Em seguida, Arthur tira a cabeça de coelho e se revela. Paulo André e Douglas Silva abraçam o brother. “Voltei! Que loucura! Voltei, moleque! Voltei!”, diz o cantor. “Não acredito!”, disse PA, emocionado e abraçando o amigo.

Claramente evitando os outros integrantes do quarto Grunge, Scooby questiona Arthur sobre onde ele estava. “Vocês vão descobrir quando saírem”, respondeu. O surfista insiste, perguntando se ele não pode contar. “Poder eu posso…”, respondeu Arthur. E Natália completou: “Mas não quer”.

