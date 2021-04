BBB 21: Selinho entre Simone e Simaria durante show polemiza entre internautas

Simone e Simaria causaram na festa da noite de sexta-feira (16) no BBB 21 (Globo). As irmãs trocaram um selinho durante a apresentação, deixando os participantes do reality show animados. Porém, nas redes sociais o público se dividiu quanto à demonstração de afeto.

Alguns internautas acharam estranho ver o beijo entre as duas cantoras. “Para mim é tão bizarro dar selinho em gente da família, sou conservadora nos costumes, sim”, comentou uma telespectadora.

Outros, porém, acharam que não tinha nada de mais. “A galera que está falando de incesto e reclamando do selinho de Simone e Simaria só podem ter nascido depois de 2005, não é possível”, comentou um internauta. “A coisa mais normal nas famílias era selinho de mãe e filho ou irmãos.”

Esta foi a segunda vez que Simone e Simaria se apresentaram no programa. Elas já haviam feito show dentro do programa em 2017.

Fã declarada do reality, Simone disse que estava feliz de voltar ao reality show. “É uma alegria imensa poder levar a nossa música ao público e, também, aos brothers que tanto nos entretém e nos fazem companhia, ao longo desse período de pandemia”, afirmou.

Para o show, a dupla preparou um repertório especial com músicas, como “Foi Pá Pum”, “Regime Fechado”, “Loka”, “Meu Violão e o Nosso Cachorro” e outros clássicos da música sertaneja.

“Coleguinhas, estamos prontas para agitar tudo nessa casa, vamos descer até o chão e levar muita diversão para todos vocês”, havia antecipado Simaria. “Se preparem, arrastem o sofá que a noite vai ser animada.”

A dupla tem um relacionamento próximo de Boninho, diretor do realities da TV Globo. Elas fizeram parte de três edições do time de jurados do The Voice Kids. Elas deixaram o programa neste ano alegando que não é possível conciliar o cronograma de gravação com os cuidados com a maternidade.

Simone, que deu à luz a Zaya, em fevereiro, nos Estados Unidos, afirmou que espera em breve estar com todos do programa. “Agora com a minha bebezinha, não vamos entrar em estúdio, mas esperamos em breve estar com a família The Voice Kids e com os nossos passarinhos que cantam e encantam neste programa”, disse.

Simaria agradeceu a parceria com a TV Globo. “Agradecemos muito a parceria nestes três anos com a TV Globo. Temos o The Voice Kids como uma família e este sentimento não vai mudar. Mas estaremos acompanhando a atração e torcendo pelos grandes talentos que estarão no programa”, afirmou.

