BBB 21 chega à final com números recordes e favoritismo de Juliette

Independentemente de quem se sagrar vencedor da 21ª edição do Big Brother Brasil (estão na disputa Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette, com as enquetes apontando o favoritismo disparado desta última), o programa se encerra nesta terça-feira (4) tendo como grande campeã a Globo.

A emissora alcançou uma audiência há muito não vista, o que se refletiu em faturamento por meio de cotas de patrocínio de até R$ 78 milhões. Se só tivesse um desses anunciantes, o que está longe de ser o caso, a emissora já faturaria mais do que 50 vezes o valor do prêmio dado ao vencedor.

Da estreia até a última quinta-feira (29), a média de audiência foi de 27 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), onde cada ponto equivale a 268 mil domicílios nas 15 maiores regiões metropolitanas do país. Com isso, superou em 13% a média de audiência do BBB 20, que já havia sido considerado um sucesso.

Além disso, o programa teve em média 51% de participação. Isso equivale a dizer que mais da metade das televisões ligadas no horário em que era exibido a atração estava sintonizando às peripécias dos participantes. O número é maior que o das oito edições anteriores.

Em uma edição de cancelamentos -tendo os três primeiros lugares de participantes eliminados com as maiores porcentagens-, o recorde de audiência da temporada se deu no dia 23 de fevereiro.Trata-se do dia em que Karol Conká foi eliminada com 99,17% dos votos, a maior rejeição de todos os tempos.

Nesse dia, foram 36 pontos de audiência, número que não era alcançado pelo programa desde março de 2015, e 63% de participação, algo que não era visto desde março de 2012. Foi a maior audiência registrada em pelo reality show em exibições às terças-feiras, desde a final do BBB 10, há 11 anos.

Se por um lado a Globo resgatou níveis de audiência que há muito não se viam, por outro as unanimidades geradas pelas atitudes de alguns participantes não deixaram a emissora chegar nem perto de 1,5 bilhão de votos conseguidos no Paredão que eliminou Felipe Prior no BBB 20 -ele disputou a permanência com Manu Gavassi e Mari Gonzalez.

Desta vez, até pela pouca polarização entre as torcidas, os números são mais modestos. O Paredão que recebeu mais votos foi o de 30 de março, que eliminou a participante Sarah Andrade e deixou na casa Rodolffo Matthaus e Juliette Freire. Foram “apenas” 654.386.216 milhões de votos. Até a eliminação de Gilberto Nogueira, o quarto colocado desta edição, foram 3.796.243.096 ao todo.

A Globo, no entanto, diz que, se os números totais foram aquém da edição anterior, o mesmo não se pode dizer da velocidade com que o público votou. O recorde foi batido duas vezes, sendo a primeira no dia 23 de março, no Paredão entre Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo, que terminou com a atriz eliminada.

Na ocasião, a emissora registrou 2,9 milhões de votos por minuto. Porém, no dia 27 de abril o recorde foi quebrado novamente. Foram 3,6 milhões de votos por minuto no Paredão entre Arthur Picoli, Camilla de Lucas e Pocah, no qual o instrutor de crossfit levou a pior.

Nas redes sociais, os debates em torno do programa foram dominantes desde a estreia, em janeiro. Foram memes, discussões sobre quem deveria ser eliminado e muito engajamento das torcidas. Juliette, favorita ao título da temporada, se tornou a participante mais seguida do Instagram.

Após entrar com menos de 4.000 seguidores na casa, ela acumulou mais de 23,4 milhões de seguidores no Instagram. Ela só perde nesse quesito para uma das maiores musas que já passaram pelo programa, Sabrina Sato (BBB 3), superando até Grazi Massafera (BBB 5), que teve uma carreira artística de sucesso após o programa.

Na mesma rede social, Gilberto se tornou o homem mais seguido entre todos os participantes do sexo masculino de qualquer edição do programa -saiu do programa com 9 milhões e, em poucas horas, já havia passado dos 11 milhões.

Vale lembrar que tanto Juliette quanto Gil são participantes do grupo Pipoca, formado por anônimos, enquanto metade dos elencos do BBB 20 e do BBB 21 era do grupo Camarote, com pessoas que já eram famosas antes do reality show.

No Twitter, plataforma que costuma concentrar muitos comentários sobre o que está acontecendo na programação da televisão, o programa também concentrou as conversas. Foram 172,4 milhões de publicações espontâneas sobre o BBB 21 até a última terça-feira (27).

Esse número corresponde a 16% a mais que o registrado no mesmo período do BBB 20 e 697% a mais que o BBB 19. Além disso, entraram nos trending topics (lista dos assuntos mais comentados da plataforma) 4.078 termos relacionados ao programa, sendo que 1.025 estiveram entre os temas mais discutidos do mundo.

O programa também trouxe bons resultados para o Globoplay, serviço de streaming do Grupo Globo. No dia seguinte à estreia, o número de assinaturas foi 11 vezes maior que a média –a empresa não divulga os números.

Os conteúdos relacionados ao programa somaram mais de 2,5 bilhões de visualizações. Os mais vistos foram a volta do Paredão falso de Carla Diaz, a saída de Lucas Penteado (que desistiu da competição após ser perseguido por alguns colegas) e a prova de resistência vencida por Viih Tube.

Era tanta gente assistindo ao mesmo tempo que o serviço chegou a cair ou apresentar falhas em alguns momentos. O recorde de acessos simultâneos, segundo a empresa, ocorreu no dia 29 de março, após um Jogo da Discórdia em que precisavam bloquear um participante e dizer quem consideravam o caça likes da casa.

TRAJETÓRIAS

Apesar dos números grandiosos, a final do BBB 21 não deve ter tantas emoções. A não ser que uma hecatombe nuclear aconteça, Juliette Freire deve sair vencedora. Isso porque a semifinal (quando foi realizado o último Paredão) eliminou o segundo participante com torcida mais fervorosa, Gilberto.

A advogada e maquiadora paraibana chamou a atenção desde que foi apresentada ao público nas chamadas da programação. Tanto que foi uma das escolhidas do grupo Pipoca para ganhar uma imunidade antes mesmo de o programa estrear.

Fiuk, também finalista, foi um dos que estavam nesse grupo, que passou alguns dias em uma casa separada dos demais participantes. Lá, Juliette passou a brincar com um suposto envolvimento entre os dois, mostrando um lado engraçado que conquistou de vez o público.

Além do público, porém, a paraibana não teve muitos aliados. Fiuk, que trocou beijos com outra participante, Thaís Braz, foi um dos que se afastaram dela quando eles conheceram os demais colegas. A relação que mais durou desse período foi com a youtuber Viih Tube, que era considerada manipuladora pelo público.

Por outro lado, Juliette estreitou laços com Lucas Penteado, Gilberto e Sarah, todos perseguidos por aqueles que foram considerados os vilões da edição: Karol Conká, Nego Di e Projota. Quando Penteado não aguentou a pressão e saiu, os remanescentes ficaram conhecidos como G3 e se tornaram queridinhos do público.

O grupo acabou se desfacelando após desentendimentos entre Sarah e Juliette. Como a primeira influenciava bastante Gil, o doutorando em economia acabou, em alguns momentos, falando mal da amiga, o que fez com que as torcidas de ambos rompessem.

Com a eliminação de Sarah, Gil e Juliette se reaproximaram, mas já era tarde. O afastamento temporário foi fator importante na eliminação dele, uma vez que a torcida de Juliette votou pela saída do pernambucano, com a orientação dos perfis oficiais da participante. Com isso, Camilla de Lucas conseguiu sua vaga na final (ela foi a segunda mais votada no Paredão, que incluía a própria Juliette).

A influenciadora digital chegou a ser considerada “planta”, aquele tipo de participante que não faz muita diferença no jogo. Os momentos de maior destaque dela foram uma briga com Lucas Penteado e outra com Karol Conká, além do apoio ao amigo João Luiz, que teve o cabelo comparado à peruca de uma fantasia de homem das cavernas por Rodolffo.

Já Fiuk chegou à final após vencer uma prova de resistência. O filho de Fábio Jr. gostava de passar seu tempo cozinhando, mas também chorou bastante dentro da casa (fosse cortando cebola, após movimentar o edredom com Thaís ou fumando sozinho na varanda).

Por vezes, Fiuk foi acusado de falta de posicionamento, mas se tornou amigo de Gilberto, com quem formou uma dupla improvável. Ele também se reaproximou de Juliette depois da eliminação de Thaís. Desta vez, foi ele quem começou a brincar com a possibilidade de um envolvimento entre ambos, mas Juliette tem resistido às investidas, pelo menos dentro da casa.

