Batalhão Ambiental resgata filhote de peixe-boi em Parintins

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) resgataram, na noite de quarta-feira (09/03), um filhote de peixe-boi, no município de Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus.

A ação ocorreu dentro da Operação Fronteira Mais Segura/Hórus, após denúncia relatando que o animal, de aparentemente 1 ano de idade, teria sido encontrado na Comunidade Imaculada Conceição do Itaburaí.

A guarnição, mobilizada juntamente com um funcionário do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e comunitários, conseguiu transportar o peixe-boi para a Marina do Emerson, bairro Francesa, já na sede do município, onde recebeu os primeiros cuidados.

Segundo os policiais do BPAmb, posteriormente, o animal será encaminhado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus.

Crime

O BPAmb orienta a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do Órgão competente configura Crime Ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas em lei.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Assessoria