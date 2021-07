Batalhão Ambiental apreende 80 metros cúbicos de madeira ilegal

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreenderam 80 metros cúbicos de madeira ilegal neste domingo (25/07), na rua da Estramar, município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Além da madeira, caminhão e embarcação foram apreendidos. O material ilícito avaliado em R$ 300 mil estava em uma madeireira localizada na cidade.

De acordo com o tenente Tiago Ribeiro, denúncias informaram que estava acontecendo desembarque ilegal de madeira em uma área de mata no município. Ao chegarem no local, uma embarcação foi flagrada ancorando em um porto clandestino.

“No momento da abordagem, foi constatado os suspeitos realizando o desembarque das madeiras ilícitas. Foi solicitado do proprietário o documento de origem florestal e não foi apresentado nenhum tipo de documentação. Mediante a esse fato, foram apreendidos a embarcação, toda carga ilegal de madeira, além dos caminhões que faziam o transbordo dessa carga”, relatou.

Ainda segundo o oficial, denúncias da população são importantes para os policiais conseguirem chegar aos suspeitos de crimes ambientais. As denúncias podem ser feitas pelo (92) 98842-1553.

O material apreendido e um homem de 30 anos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. O suspeito prestou depoimento e foi liberado. O proprietário da madeireira foi autuado em flagrante por crime ambiental e enviado para Justiça, onde será arbitrada uma fiança.

*Com informações da assessoria

