Batalhão Ambiental apreende 5 toneladas de pescado ilegal

Policiais do Comando de Policiamento Ambiental da Policia Militar do Amazonas (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (24), 5 toneladas de pescado ilegal, na rodovia estadual AM-070.

Após receber denúncia via linha direta, a equipe conseguiu abordar o caminhão baú VW 10.160 DRC 6X2 Plus, placa PHG-90XX, onde a carga de filé de aruanã e pirarucu (in natura) estava sendo transportada. O peixe estava armazenado em embalagens de papelão. O condutor não apresentou documentação que comprovasse a origem do produto.

Além disso, as espécies transportadas se encontram no período do defeso, conforme a Portaria Federal n° 48, de 5 de novembro de 2007. A carga foi avaliada em R$ 230 mil.

Diante do fato, caracterizando crime ambiental, o responsável juntamente com a carga foi conduzido ao 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Iranduba, localizado a 27 quilômetros de Manaus.

Legislação

O Comando e o Batalhão Ambiental orientam que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural que se encontram em período de defeso configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do Disque-Denúncia 181, ou do 190.

👉 Assessoria