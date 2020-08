Base Fluvial Arpão apresenta irregularidades durante inspeção naval

A Base Fluvial Arpão, que tinha como destino o município de Coari, no interior do Amazonas, para dar início ao combate ao narcotráfico, foi interceptada durante inspeção naval realizada por militares da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), nesta sexta-feira (7), no Rio Negro. Cerca de 50 militares da Polícia Militar foram obrigados a desembarcar.

Durante a fiscalização foi constatado que o comandante não estava habilitado e que a embarcação apresentava poucas condições de segurança para os tripulantes, conforme nota divulgada pela Marinha. A embarcação retornou para o Porto de Manaus.

“Visando à segurança da navegação, assim como à salvaguarda da vida humana, a equipe de Inspeção Naval solicitou que a embarcação retornasse ao porto para que a irregularidade fosse sanada”, diz a nota.

O serviço de Inspeção Naval é obrigatório e consta nas Normas da Autoridade Marítima (Normam) em águas sob jurisdição nacional, além de cumprir a Lei n.º 9.537/1997, que trata da Segurança do Tráfego Aquaviário (Lesta), e de seu regulamento (RLesta).

Agora, o projeto deve aguardar um novo comandante habilitado, treinado e registrado na Marinha para comandar a embarcação de grande porte, além de regularizar as medidas de segurança para voltar a atuar no Rio Solimões.

FOTO: D24AM

