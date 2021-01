Base Arpão prende dono de embarcação e apreende 670 kg de pescado ilegal

Policiais da Base Fluvial Arpão, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), prenderam o dono de uma embarcação e apreenderam 670 quilos de pescado ilegal durante revista em uma embarcação no rio Solimões, em Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). O transporte ilegal foi localizado na tarde desta segunda-feira (18/01).

A prisão ocorreu em uma embarcação oriunda da comunidade Catuá. Após a revista policial, o homem de 48 anos foi preso com 500 quilos de pirarucu e 170 quilos de tambaqui que estavam armazenados em caixas de isopor. O proprietário da embarcação recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Base Arpão

Criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, em todo o estado.

*Com informações da assessoria

