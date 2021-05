Base Arpão apreende meia tonelada de pirarucu nas proximidades de Coari

Durante vistoria em uma embarcação identificada como A Nunes, os policiais militares da Base Arpão apreenderam meia tonelada de pirarucu, por volta das 4h da madrugada deste sábado (8/5), no rio Solimões, próximo ao município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Um homem foi detido e o pescado apreendido foi doado para ribeirinhos de uma comunidade próxima à base.

De acordo com o major Muniz, comandante desta edição da operação, todas as embarcações que descem o rio Solimões são vistoriadas pelos agentes. Desta vez, durante a revista, no fundo do barco, foi encontrado o pescado ilegal.

O proprietário da embarcação informou aos policiais que não possuía a licença de pesca da espécie. O pescado foi pesado e o infrator conduzido para os procedimentos policiais cabíveis. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e vai responder na justiça pela pesca ilegal do pirarucu.

O pescado está avaliado em R$ 17 mil. Além dos ribeirinhos das proximidades, parte da apreensão foi doada à Secretaria de Meio Ambiente do município de Coari.

*Com informações da assessoria

