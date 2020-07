Bares e flutuantes são interditados por descumprir medidas de prevenção ao Covid-19

Durante o fim de semana, a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), intensificou as ações terrestres e fluviais, com fiscalizações em bares, casas noturnas e flutuantes da cidade para verificar o cumprimento das medidas de prevenção ao novo coronavírus. A ação percorreu diversos bairros da capital amazonense.

Ao todo, 23 estabelecimentos foram interditados pelas equipes da CIF, composta por órgãos de fiscalização segurança pública e controle do Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus. Além disso, 17 receberam auto de infração por ausência ou atraso de documentos obrigatórios. Ainda durante a ação terrestre, 55 autos de infração foram emitidos por estacionamento irregular.

No Centro, zona sul de Manaus, uma casa de show que estava com intensa movimentação foi fechada por descumprimento do decreto estadual que proíbe a abertura de bares e casas de shows.

Participaram das ações a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), da SSP-AM, Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), além de outros órgãos de fiscalização e controle do Governo do Estado e Prefeitura de Manaus.

CIF fluvial – Ainda durante o período, três flutuantes foram interditados e três foram autuados. De acordo com a CIF, os estabelecimentos fechados ofereciam risco aos banhistas. Já os autuados apresentavam falta de organização e de asseio nos equipamentos e objetos.

Um dos flutuantes foi interditado por irregularidades na cozinha, como estrutura física precária, falta de higiene no local de trabalho, facilidade de entrada de roedores na cozinha através de buracos, além de armazenamento inadequado de alimentos e utensílios.

Outro flutuante foi fechado por descumprir as determinações de prevenção à Covid-19. Além disso, no local, 16 quelônios e um filhote de jacaré que estavam mantidos em cativeiro no flutuante foram resgatados.

De acordo com informações da coordenação da CIF, outros flutuantes que receberam vistoria e estavam atendendo aos protocolos receberam orientações das equipes.

*Com informações da assessoria

