Barco Show Amazonas anuncia expansão com novo local em Manaus

A Barco Show Amazonas ganhou mais um dia de exposições e um novo endereço. A maior feira de negócios náuticos do norte e nordeste ocorrerá de 27 a 30 de julho no píer do Uiara Resort, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Motivada pela vazante do rio, a mudança vai facilitar a logística do evento e deve ampliar a participação do público.

O evento iria ocorrer na sede do hotel Uiara Amazon Resort, mas o rio não subiu o esperado para o período, exigindo adequações por parte da organização. Com isso, optou-se pela mudança estratégica para o píer, em Manaus, que representa inúmeras vantagens para os envolvidos.

“Vamos ficar mais próximos das marinas e será mais fácil para o público também. São melhorias na organização para gerar mais negócios, mais resultados e mais cultura náutica”, afirma o SEO da Barco Show, Hugo Leonardo.

Pela primeira vez em Manaus, a maior feira náutica do norte e nordeste do Brasil deve movimentar mais de R$ 35 milhões com negócios durante o evento. Esses números englobam venda de produtos e parcerias empresariais, seja para produção ou para revenda de embarcações e outros produtos náuticos na capital.

Dois aspectos chamam atenção de investidores quando o assunto é Manaus. A presença forte do modal aquaviário no transporte intermunicipal e as oportunidades no turismo, que vão da pesca esportiva até atrativos na orla de Manaus, como os flutuantes.

“Essa expansão do evento vai favorecer o que a gente busca, que é gerar negócios. As empresas querem vender, abrir suas lojas em Manaus e enxergam nessas enormes potencialidades náuticas que o Amazonas possui, que vão desde o transporte em massa até o turismo, oportunidade de fechar negócios, de ganhar dinheiro”, enfatiza Leonardo.

Região Norte

Considerado o maior Boat Show da Região Norte do Brasil, com projeção de receber mais de 10 mil visitantes, a feira contará com uma programação diversificada, que incluirá exposições de embarcações, acessórios, equipamentos náuticos, entre outros.

A iniciativa tem o patrocínio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).