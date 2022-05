Barco naufraga com 25 pessoas no Pará

PARÁ — Um barco naufragou neste domingo (29) em Abaetetuba, no Pará, e 25 passageiros viveram momentos de terror. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A embarcação navegava próximo à comunidade do rio Campupema, em Abaetetuba, quando naufragou. Vídeos que circularam nas redes sociais mostravam o desespero das pessoas. Algumas pediam ajuda em cima do casco do barco. Outras nadaram pelo rio até a chegada de socorro.

Barcos menores também ajudaram no resgate juntamente com as equipes do Corpo de Bombeiros. Todos os passageiros e a tripulação foram resgatados com vida.

O naufrágio foi registrado na Delegacia de Abaetetuba, que fica a cerca de 220 quilômetros de Belém.

A Polícia Civil investiga o motivo do acidente. A Capitania dos Portos vai instaurar inquérito administrativo para apurar as possíveis causas e responsáveis pelo ocorrido.