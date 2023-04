‘Barbie iraquiana’ fica irreconhecível após passar por 43 cirurgias plásticas

Conhecida como “Barbie iraquiana”, Dalia Naeem, de 29 anos, dividiu opiniões nas redes sociais após se submeter a mudanças drásticas no visual. A atriz e apresentadora de TV passou por 43 cirurgias plásticas, como implante de silicone e preenchimento labial, para se parecer com a boneca.

Com o nariz pequeno, as sobrancelhas grossas e os lábios carnudos, a atriz é comumente comparada com a boneca.

“Você está tão linda, minha querida. Como a Barbie”, disse o maquiador de Dalia, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Alguns comentários nas fotos de Dalia a descrevem como “Zumbi” e “Barbie diabólica”, enquanto outros não deixam de tecer elogios à jovem: “Eu a amo”, disse um seguidor.

Manter os longos cabelos loiros, típicos da boneca Barbie, está entre uma das missões de Daila. No TikTok, ela compartilha as idas ao cabeleireiro e as mudanças que faz, como o tamanho do mega hair — extensão de cabelo.

No total, a artista conta com 996 mil seguidores no Instagram e 43.900 no TikTok.

Apesar dos comentários, a jovem não se abala e continua aparecendo em peças e programas de televisão em seu país de origem. De forma geral, ela é grata pela recepção e mensagens positivas que recebe do público.

“Nunca considerei vocês apenas como seguidores, vocês são minha família”, escreveu em uma publicação do Instagram.