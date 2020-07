Banhos na Ponta Negra são liberados com normas de prevenção ao Covid-19

Com reforço nas medidas de prevenção ao novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus orienta o público que voltou a frequentar o Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, sobre os cuidados necessários para o contágio da Covid-19, como manter o distanciamento social e o uso de máscaras.

“Sempre foi uma prática nossa, orientar quem visita um dos cartões-postais mais bonitos de Manaus a adotar as medidas de segurança, principalmente com relação à praia e agora mais ainda, pois ainda vivemos os reflexos de uma pandemia, que enfrentamos de forma muito árdua. Então, é lembrar que essas proteções, como usar máscaras e medidas de higiene, são para o bem de todos”, explicou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Cláudio Guenka.

A comissão que atua na gestão do Complexo Turístico Ponta Negra, gerenciado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), fiscaliza os quiosques e comércios instalados no espaço, que também operam com as devidas recomendações, com permissionários e servidores mantendo, constantemente, a higienização das mãos, com lavagem ou uso do álcool gel, além do uso de máscaras e do controle no distanciamento dos clientes na hora das compras. Os colaboradores também foram orientados a usar luvas descartáveis e manter constante higienização dos espaços.

A estrutura de atendimento a frequentadores na praia, com os guarda-sóis, é montada respeitando o distanciamento de, pelo menos, 2 metros entre os jogos de mesas e cadeiras. Em relação às filas para compra de produtos, os mesmos devem atentar para o distanciamento de, no mínimo, 1 metro entre clientes. As atividades comerciais, incluindo os permissionários e quiosques, funcionam de 9h às 22h, na área da praia, e no calçadão segue até as 23h.

O município ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica a área de segurança dos banhistas dentro da água. Além do horário indicado para banho – até as 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.

