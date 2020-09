Banhistas são atacados por piranhas em praia de Manaus

Duas pessoas foram atacadas por piranhas e ficaram feridas, na tarde de sábado (5/9), na praia do Escondidinho, nas proximidades de Manaus.

Um dos feridos foi o menino P.H.G., de 8 anos, que brincava na água com outras crianças. “Ele estava brincando com amigos, dentro d’água, quando saiu chorando dizendo que tinha sido mordido por um peixe. A mordida foi na sola do pé e sangrou muito. Acabamos retornando para levá-lo ao hospital”, conta Márcia Pinheiro, amiga dos pais do menino.

Ela disse que depois do acidente, um homem, não identificado, também contou que tinha sido mordido por piranha naquele local. “Ele mostrou o pé enfaixado”, disse. “Acabamos avisando os outros frequentadores do local e retornamos a Manaus”.

Período de reprodução das piranhas

Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Estado Amazonas (Ipaam), o período da vazante – quando o nível das águas reduz – coincide com a época da reprodução das piranhas e é apontado como um dos fatores dos ataques. Os peixes ficam mais perto da margem do rio, e aumentam os ataques aos banhistas. A recomendação é evitar jogar alimentos na água.

Veja vídeo:

FONTE: PMS

Comentarios