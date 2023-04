Bandeirinha agride jogador do Liverpool em clássico inglês

No fim da primeira etapa do jogo entre Liverpool e Arsenal, o bandeirinha Constantine Hatzidakis agrediu Andy Robertson, lateral-esquerdo da equipe de Jurgen Klopp, com uma cotovelada. Pouco antes dos times irem para os vestiários, o elenco dos Reds cercaram o árbitro Paul Tierney e o atleta golpeado ainda recebeu um cartão amarelo pela reclamação.

Segundo a “Sky Sports”, a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), entidade responsável pelos árbitros no futebol profissional da Inglaterra, prometeu revisar o incidente envolvendo o bandeirinha e o lateral do Liverpool.

– A PGMOL está ciente de um incidente envolvendo o árbitro assistente Constantine Hatzidakis e o zagueiro do Liverpool, Andrew Robertson, no intervalo do jogo Liverpool x Arsenal em Anfield. Analisaremos o assunto na íntegra assim que o jogo for concluído – disse o órgão, em comunicado.

Nos noventa minutos, a arbitragem teve uma atuação boa em um duelo emocionante no clássico inglês. Apesar do incidente, o Liverpool teve um pênalti bem marcado ao seu favor, mas desperdiçado por Salah e o duelo não foi comprometido pela equipe que conduziu a partida liderada por Paul Tierney.