Bandeira Nacional completa 133 anos neste sábado

Um dos quatro símbolos nacionais, a Bandeira Nacional instituída em 19 de novembro de 1889, completa 133 anos. Além dela, também são símbolos nacionais oficiais do Brasil o Hino Nacional, as Armas Nacionais (ou Brasão Nacional) e o Selo Nacional, estabelecidos pela Lei nº 5.700/71, que padroniza e define as dimensões, padrões, cores e suas representações.

A Bandeira Nacional estampa a unidade do povo brasileiro e a riqueza de nossas terras. Também relembra as lutas e vitórias em defesa da Pátria. Todos os dias, a Marinha do Brasil (MB) mantém a tradição de, em todas as Organizações Militares no Brasil e no exterior, realizar o cerimonial no horário das oito da manhã, quando o Pavilhão Nacional é hasteado, e ao pôr do sol, quando é arriado.

Anualmente, no dia 19 de novembro, é realizada uma cerimônia em alusão a este importante símbolo, na qual o cerimonial é excepcionalmente realizado às 12h, quando são executados os sete vivas. Nesta ocasião, ocorre também a incineração das bandeiras antigas e o canto do Hino. A queima do pavilhão nacional é uma forma de demonstrar o máximo respeito ao símbolo que não pode ser simplesmente descartado, já que sintetiza em si a própria Nação.

A Bandeira Nacional

Criada pelo filósofo e matemático Raimundo Teixeira Mendes e pelo filósofo Miguel Lemos e desenhada pelo artista Décio Vilares, a bandeira “símbolo augusto da paz” foi inspirada na bandeira do Império e manteve as cores verde, amarela, azul e branca. O círculo central em azul com a inscrição da legenda “Ordem e Progresso” entrou no lugar do brasão imperial.

Cada uma das quatro cores tem um significado: o verde simboliza as nossas matas; o amarelo, as riquezas nacionais; o branco, a paz; e o azul retrata o céu, com a constelação do Cruzeiro do Sul, na data da Proclamação da República.

Bandeirão

Em cumprimento à Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, a Bandeira Nacional é mantida permanentemente içada no topo do mastro especial da Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês é realizada a Cerimônia de Substituição da Bandeira Nacional, popularmente conhecida como “Bandeirão”, quando o novo pavilhão deve atingir o topo do mastro antes que o anterior comece a ser arriado.

Essa é a maior bandeira hasteada do mundo, com 286 m². O mastro possui 100 metros de altura e em sua base está grafada a frase “Sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a Bandeira sempre no alto”.

Hino à Bandeira

Com música de Francisco Braga e letra de Olavo Bilac, apresentado pela primeira vez em 15 de agosto de 1906, traduz, em suas estrofes, os principais aspectos da nossa Pátria: sua grandeza, seu vulto sagrado, a amada terra e a imensa Nação brasileira.

Por MARINHA DO BRASIL