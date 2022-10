Bandas Psirico e Samba Trator brigam durante show

SALVADOR — O projeto cultural de Salvador (BA) “Samba da Feira”, que aconteceu domingo (16), ficou marcado por uma briga generalizada por parte dos integrantes da banda Psirico, comandada por Márcio Victor, e do grupo “Samba Trator”.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver cerca de dez músicos em cima do palco trocando socos e utilizando equipamentos como pedestais para continuar as agressões. O público presente no show vaiou a cena, que durou alguns minutos.

Olha o Bafafá ⁦@eudanzinho⁩ Músicos da banda Samba Trator x Musicos da banda Psirico. #sambadafeira pic.twitter.com/erJ9PgPUr7 — 🎧 Edson Jr 🅱️🅱️Ⓜ️🅿️ (@oEdsonJunior) October 17, 2022

Ao “Jornal da Manhã” (TV Bahia), a produção do projeto “Samba da Feira” enviou nota pedindo desculpas pelo ocorrido. “O Samba da Feira é um projeto cultural e que trabalha para levar alegria e fortalecer esse gênero musical da nossa terra que é o samba, para levar a paz e somente alegria aos nossos seguidores”, diz o comunicado.

A Banda Samba Trator emitiu nota se desculpando após a pancadaria generalizada. “A Banda Samba Trator vem a público se desculpar pelo envolvimento na confusão com integrantes da Banda Psirico, na tarde desse domingo (16-10), durante o evento Samba da Feira. Estendemos o pedido de desculpa aos integrantes da Banda Psirico, sua produção e especialmente a Márcio Vitor, pelo qual temos um imenso carinho e admiração. As cenas de violência são injustificáveis sob qualquer aspecto, independentemente da motivação existente”, diz nota.

Por iG