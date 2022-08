Banda Guns N’ Roses desembarca em Manaus para show

A banda Guns N’ Roses já está em solo brasileiro. O grupo desembarcou por volta das 14h30 desta segunda-feira (29) em Manaus, onde fará o primeiro show da extensa agenda de apresentações pelo país. Fãs do grupo que se concentravam desde muito cedo no aeroporto conseguiram registrar o momento em que os integrantes desceram do avião.

Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os membros do Guns N’ Roses desembarcam do avião em solo amazonense. A banda foi recepcionada por funcionários do aeroporto, que foram até a pista de aterrissagem para tentar tirar uma foto com os músicos. Além disso, muitos fãs também estiveram no local e conseguiram filmar os ídolos.

Confira a chegada de Axl Rose, Slash e Duff Mckagan:

Por O Liberal