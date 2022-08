Banda Guns N’ Roses chega a Manaus em Boeing 757 totalmente VIP

A banda de rock Guns N`Roses voltará ao Brasil no próximo mês para uma turnê por dez cidades, e novamente será com o Boeing 757 totalmente VIP que a banda irá passar pelo país fazendo shows.

Em 2016 em turnê pelo Brasil, o Guns N`Roses passou por diversas cidades a bordo de um Boeing 757 fretado para a banda. O modelo será utilizado novamente na nova turnê, o mesmo avião havia sido utilizado pelo Foo Fighters no começo do ano.

O Boeing 757-200 em configuração totalmente VIP opera sob a matrícula 9H-AVM, e possui uma bonita pintura predominantemente com a cor cinza e detalhes em vermelho inclusive nos motores. A aeronave de 32 anos pertence a JetMagic.

Os shows do Guns N`Roses acontecerão no mês de setembro, veja as cidades e datas dos eventos no Brasil:

01/09 – Manaus

04/09 – Recife

08/09 – Rio de Janeiro, em apresentação no Rock in Rio

11/09 – Goiânia

13/09 – Belo Horizonte

16/09 – Ribeirão Preto

18/09 – Florianópolis

21/09 – Curitiba

24/09 – São Paulo

26/09 – Porto Alegre

A banda irá realizar uma turnê não somente no Brasil mas em outros países da América Latina como Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Colômbia e México. É possível que a banda não utilize o Boeing 757 em todas as cidades brasileiras, realizando alguns trechos com outra aeronave.

Os horários de pouso e decolagem da aeronave da banda ainda precisam ser formalizados e aprovados pela ANAC.

O Boeing 757 de JetMagic é configurado para transportar 50 passageiros em configuração totalmente VIP, a empresa é especializada em fretamento que também opera o Boeing 737. A JetMagic também realizou o fretamento do U2 em sua turnê de 2019.

A aeronave possui uma confortável configuração de 2×2 com poltronas revestidas em couro em tons escuros e claros a depender do ambiente. Há também uma grande sala de estar com poltronas e um sofá grande, além da mesa centralizada.

Os acabamentos e do piso são em tons de preto e também cinza escuro para fazer contraste com as poltronas e as paredes. As paredes que revestem as janelas também recebem uma cor mais escura. O espaço conta também com uma TV de alta definição e ármarios.

👉 Com informações do Aeroflap