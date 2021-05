Band diz que retorno de Faustão à emissora será uma ‘enorme alegria’

A Band divulgou nesta sexta-feira (30) comunicado em que afirma que Faustão deve assinar com a emissora na próxima semana. Em janeiro deste ano, o apresentador confirmou sua saída da Globo após quase 33 anos.

“Em relação às notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso”, diz trecho de nota enviado à imprensa.

Mais cedo, em sua coluna no R7, Flávio Ricco publicou a contratação de Fausto Silva pela Band por cinco anos, valendo a partir de 1° de janeiro de 2022. O jornalista afirma que Faustão iniciou as conversas os irmãos Saad, Johnny e Ricardo, logo após anunciar sua saída da Globo.

Em declaração à coluna, Faustão diz que “seis meses antes de assinar com a Globo, avisei a Band, aos dois diretamente, Johnny e Ricardo, da minha saída. Agora a mesma coisa. Cumpro meu contrato até dezembro e vou estrear meu novo programa em janeiro ou fevereiro”.

Sobre o formato do programa na Band, Faustão disse ao jornalista que ainda não está definido, mas que deve ser um programa semanal, aos domingos, a partir das 20h. “Sobre isso ainda estamos conversando. Vamos ver o que vai ser melhor, nos diversos aspectos.”

A emissora disse ainda que Fausto Silva “sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad”. “Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças. Certamente deixa também na Globo com a história marcante e vitoriosa que por lá construiu em 33 anos.”

“Uma vez tudo confirmado na semana que vem, seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes.”

Faustão estreou na Globo já com o Domingão, em março de 1989. Ele começou a carreira no rádio e se destacou na TV ao comandar o programa Perdidos na Noite, que estreou em 1984 na Gazeta, e também foi exibido na Record e na Bandeirantes.

O último ano do Domingão com Faustão terá uma edição especial do Dança dos Famosos, o Super Dança dos Famosos, reunindo os melhores participantes do quadro, que estreia neste domingo (2) -Paolla Oliveira e Christiane Torloni. No segundo semestre, deve ir ao ar uma edição do Show dos Famosos.

Após o anúncio de Fausto Silvo, em janeiro de 2021, a Globo emitiu um comunicado confirmando o desligamento do apresentador no final deste ano e disse que a decisão partiu de Faustão. “Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu.”

“Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação”, continua o comunicado.

Comentarios