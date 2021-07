Band desiste de colocar Faustão no ar ainda este ano

A Band já definiu a data de retorno de Faustão à telinha. Ao contrário do que se esperava, a emissora do Morumbi abriu mão de ter o apresentador no ar ainda este ano e definiu para janeiro de 2022 sua estreia no canal.

De acordo com o “NaTelinha”, a Band vai adaptar seus estúdios em São Paulo para a atração do veterano. O programa deve ocupar o espaço que atualmente é destinado ao “MasterChef”.

“A Band confirma para janeiro a estreia de Fausto Silva na sua programação. Toda a produção do programa será feita nos seus estúdios em São Paulo, que serão adequados e reformulados”, informou a emissora por meio de nota.

Até o momento, porém, ainda não se sabe se Faustão comandará um novo dominical ou se ganhará uma produção diária.

FONTE

Comentarios