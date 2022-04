Band cobra dívida milionária de Edir Macedo

SÃO PAULO, SP (IG) — Uma briga de milhões na Justiça está acontecendo entre a poderosa Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, contra a Band, emissora dos Saad.

Acontece que o grupo de Johnny Saad está processando a Igreja Universal do Reino de Deus em R$ 10,7 milhões de reais na justiça por falta de pagamento dos horários comprados pela igreja de Edir Macedo na Rede 21, canal UHF do Grupo Bandeirantes, que tem grande abrangência na Grande São Paulo.

São por volta de 22 horas de horários comprados e inadimplentes na programação da Rede 21 pela Igreja Universal do Reino de Deus. No entanto, a defesa da igreja afirma que entrou com um processo antes contra a Rede 21 dos Saad. Segundos eles, por descumprimento de cláusulas contratuais.

Vale destacar que o Grupo Bandeirantes e a IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) são sócios na cessão de direitos de transmissão e concessão da Rede 21 no país desde 2013. No entanto, os processos correm soltos na 21ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O site Notícias da TV teve acesso com exclusividade aos processos e afirma que os pagamentos da IURD à Band não foram cumpridos entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Nos autos processuais é constatado que a IURD paga por volta de R$ 5 milhões de reais ao mês para o Grupo Bandeirantes transmitir a programação evangélica na Rede 21.