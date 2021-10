Bancos têm esquema especial para o feriadão; confira

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que não haverá atendimento nas agências bancárias na terça-feira. Por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências, mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data.

Nesta segunda-feira (11), os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os envios por Pix terão compensação instantânea; TED e DOC só serão compensados na quarta-feira (13).

Ainda segundo a Febraban, as contas de água, energia, telefone e os carnês com vencimento em 9 e 10 de outubro (sábado e domingo) vencem na segunda-feira (11). As contas que deveriam ser pagas em 12 de outubro poderão ser quitadas, sem acréscimo, na quarta (13).

