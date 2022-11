Bancos e agências do INSS fecham neste feriado de Finados

As agências bancárias e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de todo o país ficarão fechadas nesta quarta-feira (2), quando se celebra o Dia de Finados.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), contas com vencimento em 02/11/22 poderão ser pagas no dia útil seguinte, sem cobrança adicional de multa e juros – a data é feriado nacional e, portanto, não é considerada dia útil para fins de operação bancária.

As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes no dia do feriado, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking.

O atendimento do INSS pode ser feito pelo Meu INSS, disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular, disponível para Android e iOS.

Pelo canal, é possível pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial.

A central de atendimento telefônico 135 não fará atendimento ao cidadão no feriado — apenas o atendimento eletrônico.