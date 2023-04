Banco do Brasil retira patrocínio da Agrishow após desconvidar ministro e convidar ex-presidente

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República anunciou nesta sexta-feira (28) que o Banco do Brasil retirará todos os patrocínios da Agrishow, a maior feira de agronegócios do país. A decisão foi tomada após a produção do evento desconvidar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para uma das agendas, após convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além da suspensão do patrocínio, o Banco do Brasil também removerá todo o apoio dado ao evento. A presidente do BB, Tarciana Medeiros, que participaria de uma palestra, também cancelou sua participação na feira, que ocorrerá na próxima semana em Ribeirão Preto, São Paulo.

Ainda que o valor total do patrocínio oferecido pelo Banco do Brasil ao evento não tenha sido divulgado, o ministro da pasta, Paulo Pimenta, confirmou a decisão e afirmou que o banco não mais apoiará a feira. Segundo o blog da Andreia Sadi, Fávaro viu uma tentativa de constrangimento com o convite feito ao ex-presidente. No Planalto, a avaliação é que a organização do evento transformou a feira empresarial em um palanque político, o que gerou insatisfação e resultou na decisão de retirar o patrocínio do Banco do Brasil.