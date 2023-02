Banco do Brasil prorroga prazo de inscrição para concurso com 6.000 vagas

O Banco do Brasil prorrogou as inscrições do concurso público para o cargo de escriturário. Agora, interessados têm até as 23h59 do próximo dia 3 de março para se inscrever.

São 6.000 vagas disponíveis, nas funções de agente comercial e de tecnologia — 4.000 imediatas, 2.000 para cadastro de reserva –, com salário inicial de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais.

A distribuição entre as áreas é de forma igualitária: são 2.000 imediatas para agente comercial e 2.000 para agente de tecnologia, enquanto as 2.000 restantes ficam para cadastro reserva, sendo mil para cada posto. Do total, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para pretos ou pardos.

No caso do agente comercial, as oportunidades são para todas as unidades federativas; para agente de tecnologia, as vagas são para Brasília e São Paulo.

Entre os benefícios oferecidos estão participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação.

Para se inscrever, é preciso ser formado no ensino médio e maior de idade na data da contratação.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção, e a taxa de participação é de R$ 50. O período para solicitar isenção se encerrou no último dia 9 de janeiro.