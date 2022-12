Banco do Brasil abre concurso público com 6 mil vagas; confira

Com 6 mil vagas distribuídas em todo o País, o Banco do Brasil abriu concurso público para nível médio, de escriturário – nas funções de agente de tecnologia e agente comercial. Do total de vagas, são 4 mil imediatas e 2 mil para formação de cadastro de reserva. No Amazonas, há 42 – 32 imediatas e 10 para reserva. O salário inicial é de R$ 3.622,23.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 24 de fevereiro próximo no site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio: www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 50.

Das 6 mil vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência; 20% são destinadas para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

O concurso terá provas objetivas e de redação, que serão aplicadas no dia 23 de abril próximo. A previsão de divulgação do resultado é para o dia 14 de julho. A validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira AQUI o edital completo.

Quando for se inscrever, o candidato deve escolher a UF/Macrorregião/Microrregião e a cidade de realização das provas. Ou seja, ao optar por concorrer à determinada UF/Macrorregião/Microrregião, o candidato estará automaticamente vinculado a ela para fins de realização de provas, de classificação e de contratação.

O número maior de vagas está em São Paulo, com 429 imediatas e 231 para cadastro de reserva.