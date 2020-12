Bancada federal atende pedido de David para a construção de casas populares

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou nesta sexta-feira (11) que a bancada federal amazonense apresentará uma emenda parlamentar coletiva voltada para o programa habitacional da cidade a partir de 2021. Ele foi informado pelo deputado federal Marcelo Ramos (PL), durante visita institucional à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), onde seguia a agenda de relações institucionais em busca de apoio para a cidade.

A notícia dada por Marcelo Ramos a David se deu um dia depois de o prefeito eleito se reunir com o coordenador da bancada federal do Amazonas no Congresso, senador Omar Aziz (PSD). Ramos explicou que o coordenador da bancada federal e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado apresentou uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)vpara o exercício de 2021 e pediu aos parlamentares da bancada que subscrevessem a iniciativa.

“Eu já subscrevi quando estava vindo para cá. O prefeito pode ter certeza da disposição, não só minha, mas de toda a bancada, de contribuir, de ajudá-lo a fazer de Manaus uma cidade melhor para se viver”, afirmou Marcelo Ramos.

Celeiro para Manaus – Na pauta do encontro na Suframa, segundo David, destacaram-se questões destinadas a fortalecer o modelo ZFM, bem como o desenvolvimento de ações direcionadas à transformação do Distrito Agropecuário da Suframa (DAS), que foi criado em 1976 para incentivar a produção agropecuária na área delimitada como Zona Franca de Manaus (ZFM) em um grande celeiro para abastecer Manaus.

“Nós queremos transformar o entorno de Manaus em uma grande área produtora de alimentos para a cidade, a fim de que deixemos de exportar recursos para estados vizinhos e passemos a produzir os produtos considerados indispensáveis para a boa alimentação da nossa população”, explicou o prefeito eleito.

Lei de informática – David disse, ainda, que a Prefeitura de Manaus vai iniciar tratativas com a Suframa para identificar a melhor maneira de usar parte dos recursos da Lei de Informática nas escolas de Manaus, para melhor preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho.

“Queremos investir na tecnologia 4.0 e vamos implantar o projeto Geração 4.0, que consiste em um conjunto de iniciativas de formação da mão de obra do futuro, qualificação profissional e incentivo aos projetos industriais de quarta geração, inclusive das pequenas e médias indústrias”, explicou, lembrando que o projeto prevê a inclusão de aulas de robótica nas escolas e ampliação das aulas práticas.

Fortalecer parcerias – De acordo com o superintendente da Suframa, Algacir Antonio Polsin, a superintendência vai procurar fortalecer o sistema de parcerias com a Prefeitura de Manaus, para ajudar no que for possível a melhorar a qualidade de vida na cidade e atender as expectativas da sua população.

“É com muita satisfação que estou recebendo o prefeito eleito de Manaus aqui na Suframa. Eu pretendo continuar o sistema de parceria com a Prefeitura de Manaus. Vejo que temos muito a ganhar e muito a entregar à nossa população, reforçando cada vez mais o Polo Industrial de Manaus, melhorando as condições do nosso Distrito Industrial e prestando outros serviços em apoio à Prefeitura. Nós vamos buscar reforçar essa aproximação, que começamos no dia de hoje”, argumentou.

*Com informações da assessoria

