Balsa que faz travessia do rio Madeira está encalhada

SUL DO AMAZONAS- A Balsa que faz à travessia de carros e pessoas de Humaitá para o Município de Apuí ( Transamazônica), está desde às 9h30 desta quinta-feira (12/08) encalhada em um banco de areia que se formou no canal por onde a mesma navega.

Dezenas de veículos já formam uma imensa fila de ambos os lados do rio, bem como de pessoas também. Segundo informações das pessoas que estão lá, ouviram de funcionários da balsa que se continuar da forma que esta o jeito vai ser parar com o transporte ou deixar de fazer a travessia do rio Madeira, sentido ao Distrito de Matupi e Apuí, na Transamazônica.

REPORTAGEM: EDY LIMA

