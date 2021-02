Bala perdida atinge teto de igreja e cai aos pés de padre durante missa

Uma bala perdida atravessou o teto da Igreja Matriz São José, no bairro Maruípe, em Vitória, e caiu aos pés do padre que celebrava a missa, na noite deste domingo (30). A celebração estava sendo transmitida ao vivo pela internet e ninguém ficou ferido. As informações são do G1.

De acordo com uma publicação feita pela Paróquia São José em uma rede social, a cápsula caiu no chão da igreja por volta das 19h37, após uma queima de fogos na região. O projétil atingiu o teto de zinco e perfurou o gesso da igreja. Ao perceber a situação, o padre Robinson de Castro Cunha recolheu a bala, entregou ao coordenador da comunidade e continuou a celebração. Na transmissão é possível ouví-lo explicando ao coordenador: “Um cartucho de bala”. A Paróquia informou que o coordenador da comunidade registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso. Em nota, a Polícia Militar disse que não foi acionada. A Polícia Civil disse que não localizou nenhuma ocorrência com essas informações atendida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ou registrada na Delegacia Regional de Vitória.

