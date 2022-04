Bairros ficam sem água após rompimento de tubulação em Manaus

Após o rompimento de uma tubulação na Avenida João Valério, o bairro Nossa Senhora das Graças e o conjunto Vieiralves estão sem abastecimento de água nesta sexta-feira (22), na zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a concessionária de água, a interrupção é necessária para a manutenção e a previsão para que a tubulação seja substituída é no início desta tarde. Por conta dos reparos, uma faixa da via precisou ser interditada.

O trecho foi isolado e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) coordenam o tráfego de veículos no local. A previsão para que a via seja liberada também é no fim da tarde desta sexta-feira.

As informações são do D24am.