Bairros de Manaus ficam sem energia nesta segunda; confira

MANAUS — A manutenção programada pela Amazonas Energia deve afetar quatro bairros e a Zona Rural de Manaus nesta segunda-feira (20). O desligamento temporário da energia elétrica nessas localidades é feito para executar obras de adequação, ampliações e manutenção na rede.

Os desligamentos são planejados semanalmente pela Amazonas Energia em pequenos pontos do estado, de acordo com a legislação vigente. Os clientes são informados no mínimo 72h antes do serviço ser realizado. Todos os desligamentos programados são divulgados no site da concessionária de energia.

Confira os locais que devem ficar sem energia elétrica no dia 20/3:

Manutenção programada

– Rodovia Am 010 Km 38, ramal do Japonês, das 8h às 16h. São Raimundo – Rua João Rebouças, das 8h30 às 16h.

Expansão e melhoria da rede

– Rua Aracatu, Cj. Mundo Novo e adjacências, das 7h30 às 16h. Jorge Teixeira – Rua Minerva, Comun. Coliseu e adjacências, das 8h05 às 17h.

– Rua Minerva, Comun. Coliseu e adjacências, das 8h05 às 17h. Jorge Teixeira – Rua Guaraná, Comun. Coliseu e adjacências, das 8h05 às 17h.

A Amazonas Energia informa ainda que os desligamentos podem ser cancelados ou antecipados por diversos fatores.