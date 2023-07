Bairros de Manaus ficam sem energia durante a semana; confira

A concessionária Amazonas Energia divulgou a lista de bairros de Manaus que ficarão temporariamente sem energia elétrica no período de 10 a 14 de julho. A interrupção do fornecimento de energia se dá para manutenção, expansão e melhorias da rede.

Confira:

10/07/2023 – SEGUNDA-FEIRA

MANUTENÇÃO PROGRAMADA:

DOM PEDRO – Av. Pedro Teixeira (área interna do conjunto Parque Residencial Sabia), das 8h às 17h30.

RURAL – Ramal ZF 01, Km 12, Br 174, das 9h às 11h.

GILBERTO MESTRINHO – Rua Monte Alegre, das 12h às 16h.

JORGE TEIXEIRA – Ramal do Ipiranga com Ramal do Ipiranguinha (Conjunto João Paulo II), das 9h às 16h.

EXPANSÃO E MELHORIA DE REDE:

CIDADE NOVA – Rua 116, rua 138, rua 139, rua Benjamin Fernandes (Riacho Doce) e adjacências, das 8h45 às 16h30.

CIDADE NOVA – Rua 120, rua Da Alegria (Conj. Cidadão I) e adjacências, das 8h20 às 16h30.

TARUMÃ – Alameda Bulgária, alameda Canadá, alameda Suíça (Cond. Alphaville I) e adjacências, das 8h20 às 16h30.

11/07/2023 – TERÇA-FEIRA

MANUTENÇÃO PROGRAMADA:

LÍRIO DO VALE – Rua 11 e rua G (Augusto Montenegro), das 8h30 às 16h30.

CIDADE NOVA – Rua Cartagena, das 8h30 às 17h.

EXPANSÃO E MELHORIA DE REDE:

TARUMÃ – Rua Hebro, rua Rio Reno (Conj. Jardim Friburgo) e adjacências, das 8h20 às 16h30.

PARQUE DEZ DE NOVEMBRO – Rua K 01 (Shangrilá) e adjacências, das 8h40 às 16h30.

12/07/2023 – QUARTA-FEIRA

MANUTENÇÃO PROGRAMADA:

JORGE TEIXEIRA – Rua das Tulipas com rua Ébano Oriental e rua das Graviolas, das 9h às 17h.

SÃO JOSÉ – Rua Miracema, das 9h às 12h.

EXPANSÃO E MELHORIA DE REDE:

TARUMÃ – Rua Das Marinas, rua Dos Remansos, rua Dos Paranás (Cond. Res. Marina Tauá) e adjacências, das 8h20 às 16h30.

TARUMÃ – Av. Carlota Bonfim com av. de acesso – Cond. Res. Praia dos Passarinhos e adjacências, das 8h20 às 16h20.

13/07/2023 – QUINTA-FEIRA

MANUTENÇÃO PROGRAMADA:

SANTO ANTÔNIO – Rua Dona Leopoldina com rua Lauro Bittencourt, das 9h às 17h.

JORGE TEIXEIRA – Ramal do 11, Ramal do Brasileirinho, das 9h às 16h.

EXPANSÃO E MELHORIA DE REDE:

CIDADE NOVA – Rua Plinio Paiva, Vasco da Gama e rua João Lucas – Riacho Doce e adjacências, das 8h20 às 16h30.

CIDADE NOVA – Rua Esperança – Riacho Doce III e adjacências, das 8h20 às 16h30.

CIDADE NOVA – Rua Camamu, rua Dorval Porto, rua 114, rua 107, rua 13, e adjacências, das 8h20 às 16h30.

CIDADE NOVA – Rua Andrade Murici, rua João Alphonsus (rua 09), travessa 9 e adjacências, das 8h20 às 16h.

BR-174 – Km 19 ao Km 21, Ramal Quinta da Boa Esperança (acesso pela Br 174 Km 26), das 8h10 às 15h.

14/07/2023 – SEXTA-FEIRA

MANUTENÇÃO PROGRAMADA:

DOM PEDRO – Avenida Domingos Jorge Velho, rua Carvalho Moreira e rua Francisco Solano, das 9h às 17h.

CIDADE NOVA – Rua Judá com avenida Camapuã, próximo ao RM da Amazônia, Nossa Senhora de Fátima, das 13h às 16h.

CIDADE NOVA – Rua Shangai (antiga rua 44), das 9h às 17h.

PARQUE DEZ DE NOVEMBRO – Avenida Wilson de Castro com avenida Maneca Marques (próx. ao Funcional Comercio LTDA), das 7h30 às 13h.

EXPANSÃO E MELHORIA DE REDE:

TARUMÃ – Acesso Pelo Ramal da Cooperativa (Ramal do Tíu) e adjacências, das 8h às 16h30.

TARUMÃ – Ramal da Comunidade Nossa Senhora De Fátima e adjacências, das 9h30 às 16h30.