Bairros de Manacapuru recebem iluminação de LED

O programa de modernização da iluminação pública do interior avança em Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, substituindo lâmpadas antigas por luminárias modernas de LED. No município, o programa executado pelo Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), também está alcançado bairros que nunca receberam qualquer outro tipo de iluminação. É o caso de Castanheiras, Canaã e Novo Horizonte, que saíram da escuridão total e estão 100% iluminados por LED.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, toda a área urbana de Manacapuru será contemplada com esse tipo de iluminação. Até o fim de novembro, serão implantados 3.843 pontos em 33 bairros, com investimento de R$ 8.512.245,00, via Governo do Estado. Os trabalhos em Manacapuru foram iniciados no fim de outubro.

A modernização, explica Campêlo, consiste na substituição das antigas lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico e mistas, que causam poluição ao meio ambiente e são menos eficientes, pela tecnologia LED, que garante redução no consumo em até 60% e são sustentáveis. “Em algumas localidades do interior do Amazonas onde estamos chegando com o programa, não há lâmpadas instaladas nos postes, por isso, a implantação da iluminação ocorre de forma inédita. Esse é o caso desses três bairros em Manacapuru”, salientou.

Na última sexta-feira (11/11), ao anoitecer, quando as luzes do bairro Novo Horizonte foram ligadas pela primeira vez, a luminosidade foi comemorada pelos moradores que aguardavam a implantação do serviço básico.

Conforme a Avanço Construções, empresa contratada pela UGPE para realizar os serviços, 47,8 mil pontos de iluminação pública de LED já foram instalados no interior, desde o lançamento do programa, em maio deste ano. Foram contemplados, até o momento, 22 municípios e 32 comunidades rurais. Até o final de 2022, 28 municípios estarão com a área urbana totalmente iluminada com LED. Os trabalhos estão em andamento em Eirunepé e começarão, nesta terça-feira (15/11), em São Paulo de Olivença. Os próximos serão Apuí, Anori e Codajás.