Bairros da zona Sul recebem equipes de vacinadores do CCZ; confira

Dando continuidade ao trabalho já iniciado nas zonas Norte e Leste de Manaus, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Prefeitura de Manaus, inicia nesta terça-feira (25), as ações da campanha de vacinação antirrábica animal em bairros da zona Sul.

“A campanha de vacinação foi iniciada no dia 9 de dezembro para proteger cães e gatos contra a raiva. As equipes de vacinadores estão percorrendo as ruas dos bairros, vacinando os animais casa a casa, de segunda-feira a sábado, das 8h às 13h, além da oferta da vacina em postos fixos”, informa o diretor do CCZ, médico veterinário Rodrigo Araújo Rodrigues.

De acordo com o cronograma semanal da campanha, as ações desta segunda-feira, 24/1, foram executadas ainda na zona Leste de Manaus, atingindo os bairros São José, Tancredo Neves e Mauazinho.

A partir de terça-feira, 25/1, as equipes irão atuar em dois bairros da zona Sul: Vila Buriti (comunidade Vila Felicidade) e Japiim (comunidade Nova República). Nesse mesmo dia, as equipes também estarão nos bairros São José, Tancredo Neves e Mauazinho (Jardim Mauá e Parque Mauá).

Na quarta-feira, 26/1, o trabalho continuará nos bairros São José, Aleixo (conjuntos Petros e Tiradentes), Japiim (conjunto Nova República) e Distrito Industrial (Manaus 2 Mil).

Na quinta-feira, 27/1, as equipes de vacinadores estarão nos bairros São José, Japiim (conjuntos Nova República, Atílio Andreazza e 31 de Março) e Vila Buriti (Lagoa Verde).

Na sexta-feira, 28/1, serão atendidas as comunidades nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Vila Buriti (Lagoa Verde), Japiim (conjunto Atílio Andreazza) e Crespo.

Encerrando o cronograma semanal, o CCZ vai continuar a executar a campanha no sábado, 29/1, com ações de casa em casa nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Vila Buriti, Japiim e Crespo, além de instalar um posto fixo no Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima, na rua Leopoldo Carpinteiro Peres, nº 1.236, no bairro Petrópolis, no horário das 8h às 12h.

“A intenção é seguir com a campanha até o final de fevereiro, com ações nos 63 bairros nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, vacinando cães e gatos, que devem estar em bom estado de saúde e ter acima de três meses de idade para receber o imunizante”, lembra Rodrigo Rodrigues.

Serviço

Além das ações da campanha de vacinação, CCZ mantém dois postos fixos com a oferta da vacina antirrábica animal durante todo o ano. Um deles fica localizado na própria sede do CCZ, no bairro Compensa, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h. O segundo posto fixo funciona na Unidade Móvel instalada na Minivila Olímpica do bairro Coroado, de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h.

Para mais informações, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza o Disque Saúde (0800 280 8 280), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A população também pode entrar em contato com o CCZ, somente para mensagens por WhatsApp, nos telefones 98842-8484 e 98842-8359, ou pelo e-mail cczcidadao@pmm.am.gov.br .

*Com informações da assessoria