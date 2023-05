Bairros da zona Norte e Sul lideram ranking de irregularidades na fiscalização urbana

Bairros da zona Norte e Sul são os que lideram o ranking de locais com maior número de notificações por irregularidades urbanas de janeiro a abril de 2023, conforme dados da Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Entre os 20 bairros com maior número de ações, cinco estão na zona Norte e cinco na Sul. Na Norte, são Cidade Nova (67), Nova Cidade (32), Colônia Terra Nova (24), Monte das Oliveiras (22) e Santa Etelvina (21). Na Sul, os que têm mais ocorrências são Japiim (33), Centro (26), Cachoeirinha (23), Praça 14 (23) e Educandos (20).

Mas, o bairro com maior número de notificações no quadrimestre é o Jorge Teixeira, na zona Leste, com cem fiscalizações.

As fiscalizações são realizadas pelas gerências da Divisão de Controle (Dicon), por meio de denúncias, demandas de órgãos municipais e estaduais, e rota diária da equipe de fiscais nas ruas.

“Contamos com a população para combater irregularidades que prejudicam a todos. Não se deve ocupar áreas públicas e nem construir ou obstruir calçadas e até mesmo as ruas, impedindo o livre ir e vir das pessoas, prejudicando a todos”, destacou o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas pelo número do Disque Denúncia, (92) 3673-9305, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, exceto feriados e pontos facultativos e, por e-mail, para o disquedenuncia.implurb@manaus.am.gov.br.

Ranking

1 – Jorge Teixeira – 100 notificações (zona Leste)

2 – Parque 10 – 76 notificações (zona Centro-Sul)

3 – Cidade Nova – 67 notificações (zona Norte)

4 – Tarumã – 55 notificações (zona Oeste)

5 – Flores – 46 notificações (zona Centro-Sul)

6 – Coroado – 38 notificações (zona Leste)

7 – São José – 34 notificações (zona Leste)

8 – Compensa – 31 notificações (zona Oeste)

9 – Japiim – 33 notificações (zona Sul)

10 – Nova Cidade – 32 notificações (zona Norte)

11 – Alvorada 26 notificações (zona Centro-Oeste)

12 – Centro – 26 notificações (zona Sul)

13 – Colônia Terra Nova – 24 notificações (zona Norte)

14 – Cachoeirinha – 23 notificações (zona Sul)

15 – Praça 14 – 23 notificações (zona Sul)

16 – Aleixo – 22 notificações (zona Centro-Sul)

17 – Monte das Oliveiras – 22 notificações (zona Norte)

18 – Planalto – 22 notificações (zona Centro-Oeste)

19 – Santa Etelvina – 21 notificações (zona Norte)

20 – Educandos – 20 notificações (zona Sul)