Bairros da zona Leste lideram ranking de irregularidades na fiscalização urbana

MANAUS — Os bairros da zona Leste da capital são os que lideram o ranking de locais com maior número de notificações por irregularidades urbanas, de janeiro a novembro de 2022, conforme relatório da Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Entre os dez bairros com maior número de ações, três estão na zona Leste: Novo Aleixo, São José e Gilberto Mestrinho. No período, foram feitas 3.410 ações, sendo 396 multas, 546 embargos, 149 interdições e 69 demolições pelas Gerências de Fiscalização de Obras (GFO) e de Postura (GFP).

Na liderança com maior número de ocorrências está o bairro Centro, zona Sul, com um total de 286 notificações; seguido do Parque 10, zona Centro-Sul, com 209 fiscalizações; e tendo como terceiro colocado Flores, também no Centro-Sul, somando 198 situações irregulares.

Em infrações, o ranking é puxado pelo Tarumã, com 29 multas aplicadas; enquanto Parque 10 lidera em embargos, somando 41 notificações; e as interdições foram mais aplicadas no bairro Petrópolis.

As fiscalizações são realizadas pelas gerências da Divisão de Controle (Dicon) por meio de denúncias, demandas de órgãos municipais e estaduais, e rota diária da equipe de fiscais nas ruas.

“Contamos com a população para combater irregularidades que prejudicam a todos. Não se deve ocupar áreas públicas e nem construir ou obstruir calçadas e até mesmo as ruas, impedindo o livre ir e vir das pessoas, prejudicando a todos”, destacou o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas pelo número do Disque Ordem, o 161, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, exceto feriados e pontos facultativos e, por e-mail, para o diskordem.implurb@pmm.am.gov.br.

Ranking

1º Centro (zona Sul)

286 notificações, 16 infrações, 19 embargos, 9 interdições

2º Parque 10 (zona Centro-Sul)

209 notificações, 28 infrações, 41 embargos, 10 interdição

3º Flores (zona Centro-Sul)

198 notificações, 25 infrações, 38 embargos, 5 interdições

4º Cidade Nova (zona Norte)

188 notificações, 25 infrações, 25 embargos, 10 interdições, 1 demolição

5º Novo Aleixo (zona Leste)

187 notificações, 21 infrações, 35 embargos, 6 interdições, 1 demolição

6º Tarumã (zona Oeste)

153 notificações, 29 embargos, 40 embargos, 6 interdições

7º Alvorada (zona Centro-Oeste)

142 notificações, 22 infrações, 25 embargos, 7 interdições, 2 demolições

8º Japiim (zona Sul)

98 notificações, 13 infrações, 17 embargos, 5 interdições

9º São José (zona Leste)

98 notificações, 8 infração, 9 embargos, 5 interdições, 44 demolições

10º Gilberto Mestrinho (zona Leste)

93 notificações, 2 embargos

ASSESSORIA