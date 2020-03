Babu chama Daniel de “viadinho” e é o cancelado do dia no BBB 20

Babu, que estava sendo apontado pelo público nos últimos dias como um dos favoritos a ganhar o BBB 20, pode ter se complicado na festa do líder Pyong, que teve início na noite de ontem e seguiu pela madrugada de hoje. O carioca está sendo cancelado na internet depois de ter chamado Daniel de “viadinho” durante uma conversa com Prior. A informação é do site UOL.

Além disso, o brother também havia chamado mulheres de “cardápio” em outro momento, também enquanto falava com o amigo.

O papo rolou durante a comemoração, enquanto Babu e Prior estavam bebendo. O arquiteto perguntou sobre quem Babu estava falando e ele respondeu: “Esse pau no c* do c*ralho, desse viadinho… esse Daniel”. Confira o momento da fala:

No Twitter, os internautas ficaram revoltados com a declaração do brother e subiram a hashtag #ForaBabu.

