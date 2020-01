Babá processa apresentadora Eliana

SÃO PAULO – A apresentadora Eliana é alvo de uma ação trabalhista de uma ex-funcionária. A babá Rute da Costa Amorim está processando a famosa e pede direitos que, somados, chegam no valor de R$ 100 mil reais.

A profissional fez reivindicações referentes ao pagamento de horas extras, cobrança por supostos não pagamento de diárias em viagem internacional e pagamento irregular de diárias durante eventos e finais de semana, além de corte de plano de saúde durante tratamento e discordância nos valores da indenização.

A defesa da babá pediu de indenização, logo no início, R$ 350 mil, mas ofereceu uma redução para R$ 100 mil. A defesa de Eliana ofereceu R$ 40 mil e o juiz especulou R$ 80 mil. Nenhuma das opções foram aceitas. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin, do site UOL.

Rute Amorim trabalhou por três anos na casa da famosa. O processo corre no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. Ainda de acordo com a reportagem, o advogado da babá não comentou o caso.

