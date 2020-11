Babá é presa após sequestrar bebê de 9 meses

Após sequestrar um bebê de nove meses, uma babá foi presa em flagrante nesta quinta-feira (12) em Mesquita, na Baixada Fluminense.

A família reencontrou a criança nesta manhã no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, zona norte do Rio.

O pai da bebê informou que a mulher havia sido contratada recentemente para cuidar da filha.

No entanto, na última segunda-feira (9), a babá desapareceu com a menina no segundo dia de trabalho. Ela havia sido indicada por um amigo e se ofereceu para cuidar da criança por R$ 50.

O delegado Julio Filho, que investiga o caso, afirmou que esta não é a primeira vez que a suspeita comete um crime deste tipo. Segundo informações apuradas pela Policia Civil, ela já havia sequestrado uma criança quando ainda era menor de idade.

FONTE: R7

