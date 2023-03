Azul apoia o Seminário Mulheres da Floresta transportando participantes para o evento em Manaus

Azul, maior companhia aérea em número de voos e cidades atendidas no Brasil, tem se aproximado cada vez mais do território Amazônico e conectado as comunidades locais – e não apenas com seus voos para Manaus e região. A presença Azul no local mais verde do país – e com a maior biodiversidade do planeta — tem sido marcada também pelo apoio às principais Ongs e instituições que trabalham pela proteção e pela bioeconomia da floresta e pelo desenvolvimento sustentável da região.

A mais recente iniciativa foi o apoio à Fundação Amazônia Sustentável (FAS), para a realização do 1º Seminário Mulheres da Floresta – que acontece hoje, 28, até 30 de março. A Azul ofereceu passagens gratuitas para 40 mulheres, permitindo a participação de lideranças comunitárias que teriam dificuldade de acesso ao evento, e fez questão de levar uma de suas executivas para contar sua trajetória e a política da Azul de apoio à liderança feminina.

No último dia do evento, 30 de março, Camila Almeida, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Azul, participa, das 13h30 às 15h15, da roda de conversa Como foi a Conquista/Trajetória de Seu Espaço como Protagonista? e divide seus desafios e vitórias com as líderes locais: Jaqueline Soeiro, do Centro de Tecnologia do Amazonas, a deputada estadual Joana Darc e Karen Strougo, CEO da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia.

Serviço

Roda de Conversa: Como foi a Conquista/Trajetória de Seu Espaço como Protagonista?

Dia: 30/03

Horário: 13h às 15h15