Azul anuncia voos para quatro municípios amazonenses; confira

A partir de dezembro, a Azul Linhas Aéreas vai operar voos para as cidades de Apuí, Borba, Eirunepé, Manicoré e Santa Isabel do Rio Negro, partindo do Aeroporto Internacional de Manaus. Com estas novas conexões, a companhia pretende oferecer um novo meio de transporte a boa parte dos habitantes que, antes, tinham como principal opção o meio fluvial.

“Já operamos no Amazonas em oito cidades, além da capital Manaus, e estamos felizes em oferecer ainda mais conectividade aos clientes amazonenses. Com isso, a Azul se firma como a companhia aérea que mais voa no estado, e isso, para nós, é motivo de muito orgulho”, afirma John Rodgerson, presidente da Azul.

As operações para Apuí, Borba, Manicoré e Santa Isabel do Rio Negro acontecerão a bordo das aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, com nove assentos. Já a rota para Eirunepé, será a bordo da ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros.

Com estas novas operações, Manaus passa a ter ligação direta com 21 cidades em todo o Brasil, permitindo que o cliente amazonense se conecte a toda malha nacional e internacional da Azul.

As passagens para as novas rotas já estão disponíveis em todos os canais oficiais da companhia, via Central de Relacionamento Azul (4003-11 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 887 1118 para demais localidades), site VoeAzul (www.voeazul.com.br) ou em qualquer agência de viagens parceira.

Assessoria